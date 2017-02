Ronald Koeman bewierookt zijn klasbak en topschutter Lukaku: "Hij is een van de beste spitsen ter wereld"

Door: Glenn Bogaert

4/02/17 - 22u28

© photo news.

video Niet 1, niet 2, niet 3, maar maar liefst 4 goals maakte Romelu Lukaku vandaag. De 23-jarige Rode Duivel demonstreerde en imponeerde bij Everton en liet geen spaander heel van Bournemouth. 6-3 werd het uiteindelijk na een topspektakel met alles erop en eraan. Als coach van zo'n fenomenaal presterende ploeg én speler kan je dan ook alleen maar fier zijn.

© getty. © afp.

En die coach van 'The Toffees' dat is sinds dit seizoen Ronald Koeman. En de opvolger van onze Spaanse bondscoach Roberto Martínez is maar wat blij met de prestaties van uitblinker en kersverse topschutter Romelu Lukaku. Een vierklapper en ineens van 12 naar 16 goals in de Premier League, wat wil je nog meer? Een bloemetje van de Nederlandse coach was dan ook op z'n plaats: "Hij was outstanding. Romelu was dodelijk efficiënt vandaag. Ik heb het al eerder gezegd: ik heb in heel mijn carrière nog nooit een spits gezien die zo klinisch is op het vlak van afwerken. Hij had misschien maar vier kansen vandaag, maar hij scoorde wel vier doelpunten. Dat is verbluffend, hij heeft vandaag getoond dat hij een van de beste spitsen ter wereld is."