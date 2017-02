De dribbel van het seizoen

Door: redactie

5/02/17 - 11u12

Luiz (links) en Cahill (rechts) feliciteren Hazard. © photo news.

© afp.

Herhalingen maakten het doelpunt enkel maar mooier. Ook op de LED-schermen in de hoeken van Stamford Bridge. Monden vielen open. Journalisten zochten naar de beste superlatieven. Antonio Conte dook, voor ons, als een stagediver, in het publiek. Zowat iedereen veerde van zijn stoeltje. Extase. In het hoekje, aan de cornervlag, zat Eden Hazard op de knieën. Nahijgend. Nagenietend. Een goal uit de duizend. Zoals ze zelden lukken. Zo eentje die hij op het veld van Braine-le-Comte, in de achtertuin, in oefende. De bewegingen van Zidane. De dribbels van Ronaldinho. Als het moest uren aan een stuk.

Wat hij in gedachte had toen hij die bal aan de middenlijn onderschepte, vroegen ze hem op Sky. Eden antwoordde een beetje verlegen: "Aan weinig. Gewoon, ik ga nu dribbelen." Instinctief begon hij aan wat een onmogelijke opdracht leek. Coquelin ging aan hem hangen, Hazard begon te hollen. Een ren van 50 meter die tegen de touwen eindigde. Als een vlieg sloeg hij de Fransman van zich af. Stevige op de benen. Vervolgens stuurde hij Koscielny, Mustafi en Cech met twee bewegingen het bos in. Magisch.



Een doelpunt dat honderd keer herhaald zal worden, zeg maar duizend. Het zwakke verdedigende werk deed daar weinig van af. Eentje voor de eeuwigheid. Zoals de solo van Ryan Giggs in 1999 in de FA Cup tegen Arsenal. Eentje waarover je later nog zult vertellen. Wij zaten er bij op de eerste rij. Nooit zullen we dit vergeten. Er is een reden waarom zijn ploegmaats bij de Rode Duivels hem 'Hazardinho' noemen. Belgische Braziliaan. Bij de beste dribbelaars ter wereld. Dit was de beste dribbel van het seizoen in de Premier League, een kandidaat doelpunt van het jaar. Eentje met zijn invloed op de titelstrijd.



Enkel een serieuze inzinking houdt Chelsea straks van een nieuwe kampioensbeker. De tweede Premier Leaguetitel voor Hazard (en Courtois) in drie jaar, zijn derde in het buitenland. Mogelijk komt daar nog een nominatie voor de PFA 'Player of the Year' bovenop. Hazard was al een keer Speler van het Jaar in Engeland, twee keer in Frankrijk. In Vlaanderen durven zijn kwaliteiten wel eens in twijfel worden getrokken, omdat hij bij de Rode Duivels de verwachtingen niet altijd heeft ingelost - parochiaal wereldbeeld. In Engeland, in Frankrijk en ver erbuiten zijn er veel minder vraagtekens. Hazard, in eigen land nog te vaak een onbegrepen genie. Meest bekende en populaire landgenoot op de wereldschaal. Een van de meest gelouterde Belgische voetballers in het buitenland. No need to say more. Geen Messi, geen Ronaldo, beiden op een andere planeet, maar wel één om trots op te zijn.