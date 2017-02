Meesterlijke goal Hazard helpt Chelsea aan 3-1 zege tegen Arsenal, titelstrijd beslist?

Thomas Lissens

Hazard wordt gefeliciteerd door Moses. © reuters.

video Zijn bijnaam was in sommige kringen al 'Hazardinho' en vanmiddag heeft Eden Hazard nog eens onderstreept waarom dat zo is. Hazard deed tegen Arsenal alle monden op Stamford Bridge openvallen toen hij zeven minuten na rust voor de 2-0 zorgde na een schitterende solo. De Rode Duivel, die net als Courtois in de basis was gestart, had zo een enorme voet in de belangrijke 3-1 zege van de 'Blues' tegen de stadsgenoot. Chelsea kan de titel al ruiken.