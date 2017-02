Bijtekenen of transfer naar Real? Courtois houdt lippen stijf op elkaar

Kristof Terreur

Zijn toekomst is taboe. Minstens tot eind mei rept Thibaut Courtois (24) met geen woord over wat hij komende zomer zal doen: bijtekenen bij Chelsea of doordrukken voor een miljoenentransfer naar Real Madrid. De race naar een nieuwe landstitel primeert immers.

Ook The Times* ving gisteren bot. Toen een journalist van de Britse kwaliteitskrant Courtois gisteren langs de neus weg probeerde te polsen naar diens toekomstplannen, kwam er een kort antwoord terug: "Daar praat ik niet over." Een antwoord dat je in alle richtingen interpreteren kan. In volle titelstrijd vermijdt de nationale nummer één bewust polemieken. Eerst wil de eergevoelige doelman met Chelsea een hoofdprijs afschieten, zijn vierde landstitel in zeven volwaardige seizoenen als profvoetballer, daarna ziet hij wel. In Spanje gaat er geen dag voorbij of hij wordt wel ergens aan zijn droomtransfer naar Real Madrid gelinkt. Met nieuwe details. Ook clublegende Iker Casillas deed zijn duit in het zakje, in een interview met Onda Cero: "Voor mij is Courtois op dit moment de beste doelman ter wereld. Hij speelt een sterk seizoen. Omdat Chelsea niet in Europa actief is, valt dat misschien niet zo op, maar hij presteert op zijn beste niveau. Voor Real Madrid zou hij een fantastische keeper kunnen zijn." Een mooie aanbeveling op zijn cv, maar ook niet meer. Meer tekst en uitleg over een mogelijke overgang (plus hoe een Real-aanvaller mogelijk een rol kan spelen) en hoe onze nationale nummer één vooruit blikt naar een "week zit die kan beslissen over de titel" leest u op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro! * Meer quotes uit het interview in de container hieronder!

Enkele van Courtois' meest opvallende quotes in The Times van gisteren:

© getty. © getty.

"Ik voel me goed dit seizoen en ik denk dat ik voor Chelsea nooit beter speelde, zelfs niet in mijn eerste jaar. De manier van trainen is veranderd en de trainer geeft alle spelers veel vertrouwen; het zorgt ervoor dat je je goed voelt in een wedstrijd en het geeft je dat extra percentje om belangrijke reddingen te doen."



"Trainen met Spinelli (de nieuwe keeperstrainer, nvdr.) is helemaal anders, gezien hij uit de Italiaanse school komt. Hij wil dat ik meteen lateraal duik en niet eerst die stap voorwaarts zet. Als jongeling leerde ik steeds één stap vooruit te doen voor ik dook, maar hij heeft het dus liever op zijn manier. Het heeft mijn snelheid verbeterd en ik ga er ook sneller door neer."



"We doen ook veel meer werk met de bal tijdens de oefensessies, altijd gebaseerd op fases die zich in de wedstrijd ook afspelen. Spinelli wil dat we de bal snel aanvallen met de voet en dat we snel komen bij voorzetten - iets typisch Italiaans. Je zou dus kunnen stellen dat ik dat geleerd heb van Gianluigi Buffon, maar ik probeer altijd dingen te leren van andere doelmannen."



"Ik speel meer als een veldspeler nu, een uitstékende zaak. Bij Atlético moest ik lange ballen trappen, maar hier voetballen we van vanachter uit dus het is belangrijk dat ik mijn voetballende kwaliteiten bijschaaf ook. Ik doe het graag en het komt de ploeg alleen maar ten goede. Het begon trouwens vorig seizoen, toen ik herstelde van mijn blessure. Ik kon niet echt duiken, dus ging ik aan mijn voetballende kwaliteiten werken. Zo speelde ik in wedstrijdvormen op elke mogelijke positie en ik scoorde vele goals. Ik zal evenwel niet aarzelen om de bal lang te trappen als we onder druk staan, naar Alonso, Moses of Diego Costa."



"Er wordt veel gesproken over onze vooruitgang dit seizoen, maar je kan je ook afvragen waarom we van kampioen met acht punten los het seizoen daarop naar een tiende plaats gingen. We zijn altijd al een goed team geweest, maar na het kampioenschap ging het mis met onze mentaliteit. We dachten dat alles vanzelf zou gaan, maar in de Premier League zijn er geen gemakkelijke wedstrijden. De nieuwe coach heeft ervoor gezorgd dat de mentaliteit weer helemaal goed zit. We hebben terug honger om te winnen, net als de trainer en dat voel je op training ook. Hij zit er bovenop, élke dag. Hij dramt het erin dat we moeten winnen, winnen, winnen. Na onze nederlaag tegen Arsenal in september staken we als spelersgroep de koppen bij mekaar en zeiden we dat we geen seizoen zoals het vorige meer konden doormaken, dat er iets moest veranderen en dat we harder moesten werken."



"Arsenal is goed, maar de resultaten zijn wisselvallig. Onze mentaliteit zit beter. De wedstrijd zal de competitie niet beslissen, maar als we winnen en een bonus van 12 punten pakken op Arsenal, moet er veel gebeuren om ons alsnog van de titel te houden. Met een zege zouden we een signaal sturen naar andere teams dat we niet veel punten meer gaan laten liggen."