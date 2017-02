Berahino van Stoke City zat dopingschorsing van acht weken uit

Lander Verhoeven

3/02/17 - 14u34 Bron: Belga

Berahino © getty.

De Engelse aanvaller Saido Berahino heeft vorig jaar een dopingschorsing van acht weken uitgezeten. Vandaag bevestigde Mark Hughes, coach van zijn nieuwe club Stoke, berichtgeving daarover in Engelse media.

Onder meer Daily Mail en Sky Sports meldden dat de 23-jarige Berahino tijdens zijn periode bij West Brom betrapt werd op het gebruik van een verboden product. De Engelse voetbalbond legde hem acht weken schorsing op maar communiceerde daar, zoals gebruikelijk, niet over.



Hughes ging niet dieper in op de zaak maar verduidelijkte wel dat Stoke bij de transfer in januari op de hoogte was van de feiten. Hij werd gehaald voor 14 miljoen euro.