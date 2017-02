Burnley is Steven Defour poosje kwijt

Door: redactie

3/02/17 - 10u52 Bron: Belga

© reuters.

Steven Defour is op de sukkel met een hamstringblessure. De middenvelder van het Engelse Burnley staat mogelijk enkele weken aan de kant.

Defour liep de kwetsuur dinsdag op in de competitiematch tegen kampioen Leicester City. De 28-jarige Rode Duivel moest toen nog voor de pauze naar de kant.



"We wachten nog op meer nieuws. Dan wordt duidelijk hoelang hij out zal zijn. Het gaat zeker niet over enkele dagen. Het kunnen enkele weken zijn. Het is afwachten", zegt Burnleytrainer Sean Dyche op de website van de Clarets.



In afwezigheid van Defour krijgen aanwinsten Robbie Brady en Ashley Westwood waarschijnlijk hun kans bij Burnley, de nummer 10 uit de Premier League.