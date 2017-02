Hazard vertelt wat iedereen al wist: "Conte is een betere tacticus dan Mourinho"

Kristof Terreur

3/02/17 - 10u29 Bron: Sky Sports

video Sommigen interpreteren het als een steek naar zijn ex-coach, maar het is gewoon de realiteit. In een reportage met Sky-analist en assistent-bondscoach Thierry Henry geeft Eden Hazard toe dat Antonio Conte meer aandacht besteed aan tactiek en automatismen op training dan voorganger José Mourinho. Voor insiders geen verrassing.

Thibaut Courtois somde eind vorig jaar op de RTBF al het rijtje op van zijn trainers die volgens hem het meest gefocust zijn op tactiek: "1) Antonio Conte, 2) Diego Simeone, 3) José Mourinho." Hij is niet de eerste en niet de laatste trainer die het ballonnetje doorprikt dat Mourinho een tactisch brein is - een imago dat niet strookt. 'The Special One' is vooral een meester in psychologische spelletjes en motivatie en kan als geen ander een eenheid creëren die voor zijn trainer door het vuur gaat. Veel meer dan dat hij innoveert tussen de lijnen. In een interview met Thierry Henry bevestigt Eden Hazard dat beeld: "Onder Conte werken we meer op tactiek en automatismen", zegt de Rode Duivel op Sky Sports. "We weten precies wat we moeten doen. Waar ik moet lopen op het veld, waar de anderen zijn. Mourinho zette wel een systeem neer, maar daar werd niet zoveel aan gewerkt. Wij wisten wat te doen, want we weten allemaal hoe voetbal wordt gespeeld, maar de automatismen waren een beetje anders." Omdat Chelsea dit seizoen voor het eerst in jaren geen Europees speelt heeft Conte ook de tijd om meer tactisch te trainen. Met wedstrijden om de drie dagen, en recuperatiesessies tussenin, is dat veel moeilijker.

In tegenstelling tot wat sommige Engelse media vorig jaar beweerden, hebben Hazard en Mourinho nooit vlammende ruzie gehad. De twee hebben nog altijd contact en de Portugese trainer heeft nog altijd een zwak voor de mens-Hazard, bescheiden en van goeie wil. Vorige week zei Hazard in onze krant: "Ik keer ernaar uit om met de beste trainer in de wereld te werken. Dat was iets. Vooral het tweede jaar onder hem fantastisch: samen wonnen we alles. Het derde was - hoe zou ik het zeggen - iets gecompliceerder. Het elftal draaide niet, ik haalde mijn beste niveau niet en dat zorgde enigszins voor onbegrip. Bij iedereen. In tegenstelling tot wat er geschreven is, heb ik het altijd goed met Mourinho kunnen vinden. We hebben nooit problemen gehad. Hij verwachtte meer van mij in de laatste maanden, maar dat was normaal. Mijn fout, die van de ploeg. We hebben niet gereageerd. Voor mij zal Mourinho altijd iemand blijven die veel tot mijn carrière heeft bijgedragen. In het begin was hij hard, maar alle trainers hebben tijd nodig om mij te leren kennen. Dan zeggen ze: 'Eden trekt zich van niets iets aan, Eden heeft geen zin om de trainen, Eden is een losbol'. Ik amuseer me gewoon graag. Soms botst dat, maar Mourinho heeft mij nadien wel het vertrouwen gegeven. De arm beschermend om me heen, zoals Rudi Garcia dat bij Lille ook deed. Na zijn aanstelling bij Man United heb ik hem nog een sms'je gestuurd en hem succes gewenst - (lachje) maar ook niet te veel."