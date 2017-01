Defour loopt liesblessure op, Benteke helpt Palace met kopbalgoal aan belangrijke zege

Door: redactie

31/01/17 - 23u14

Naast de kraker tussen Liverpool en Chelsea stonden er vanavond nog heel wat matchen op het programma in de Premier League. In het duel tegen Leicester moest Steven Defour al vroeg naar de kant bij Burnley. Christian Benteke liet dan weer de netten trillen op het veld van Bournemouth en hielp Crystal Palace zo aan een belangrijke zege (0-2). Bij West Bromwich Albion (1-1 bij Middlesbrough) kon Nacer Chadli geen potten breken. Hij werd op het uur naar de kant gehaald.

Steven Defour staat mogelijk een tijdje aan de kant met een spierblessure. De middenvelder van Burnley moest tegen Leicester al na 34 minuten naar de kant. Hij wees meteen naar de lies. De tweede keer dit seizoen dat hij met een kwetsuur voor rust nog moet afhaken. Defour startte in zijn zesde wedstrijd op rij. Na een moeilijke maand december, waar hij op de bank belandde, speelde hij zich weer in de gratie van coach Sean Dyche. Die schoof zijn mindere periode af op de aanpassing aan het tempo in de Premier League. In zes maanden maakte Defour slechts twee keer de 90 minuten vol. De partij tussen Burnley en Leicester eindigde overigens op 1-0 na een laat doelpunt van Vokes.