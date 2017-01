De dag waarop hij Eden Hazard ontmoette, vergeet ex-speler van Chelsea nooit meer

Door: Glenn Bogaert

25/01/17 - 12u30

video Vorig seizoen is al een tijdje vergeten bij Eden Hazard. Gewist uit het geheugen, bij Chelsea worden ze er liever niet meer aan herinnerd. 'The Blues' zijn na een rampseizoen weer helemaal boven water onder Antonio Conte en lijken af te stevenen op een deugddoende landstitel. En als het zover komt dan zal het aandeel van onze Rode Duivel niet minnetjes geweest zijn. Een ex-speler van Chelsea hoopt dan ook dat het 26-jarige dribbelwonder zijn hele carrière op Stamford Bridge blijft.

Die voormalige speler van de Londense toplub is meteen ook een ex-ploegmaat van Eden Hazard bij het Franse Lille, de club die mee aan de wieg stond van de geboorte van een grandioze topvoetballer. Joe Cole is de naam, u kent hem vast en zeker: op zijn 35ste is de Engelse flankaanvaller aan de slag bij het Amerikaanse Tampa Bay Rowdies na een mooie carrière waarin hij het shirt droeg van West Ham, Chelsea, Liverpool, Lille en Aston Villa. En het was in het Noord-Franse Rijsel dat de wegen van Cole en Hazard kruisten.



"Hij is zonder enige twijfel de meest getalenteerde voetballer met wie ik gespeeld heb en hij is nu al een held voor de fans van Chelsea. Ik hoop echt dat hij de rest van zijn carrière in het shirt van 'The Blues' speelt. Ik was zo blij toen hij bij Chelsea tekende. Ik weet nog dat coach Rudi Garcia voor mijn eerste match bij Lille zei dat er een geweldige jonge voetballer in ons team zat. Hij zei dat ik met hem moest samenspelen. Vervolgens scoorde Eden twee fenomenale doelpunten. Ik kwam op het veld en bracht de 3-1 aan, we wonnen die match met 3-1 van Saint-Étienne. In het interview achteraf bleef hij maar 'my brother' zeggen, het moet op dat moment het enige Engelse woordje geweest zijn dat hij kende."