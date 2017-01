(Geflopte) Sportcafé's kosten Vincent Kompany 2,4 miljoen euro

Door: redactie

Dat de sportcafé's van Vincent Kompany begin 2015 de deuren sloten is intussen geen nieuws meer, maar nu is aan het licht gekomen hoe groot het verlies van de verdediger van Manchester City en de Rode Duivels bedraagt: liefst 2,4 miljoen euro.

Beide sportcafé's (één op de Groenplaats in Antwerpen en één op de Grote Markt in Brussel) zagen het levenslicht in 2014, in de aanloop naar het WK voetbal in Brazilië. De bars werden uitgerust met mega tv-schermen om alle sportevenementen optimaal te kunnen volgen maar ook al kwam er wel volk over de vloer, het bleek onvoldoende om de zaken rendabel te houden. Ook de zeer hoge huurprijzen zaten daar natuurlijk voor een groot deel tussen.



Uit het verslag van de vereffening van beide bvba's, blijkt nu hoe groot de schade is: in Antwerpen bedraagt het verlies meer dan 1 miljoen euro, terwijl het verlies in de hoofdstad zelfs oploopt tot 1,3 miljoen euro. Of hoe 'Good Kompany' (de naam van beide etablissementen) uiteindelijk 'Bad Kompany' bleek geworden te zijn.