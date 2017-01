Yaya Touré: "Ik snap helemaal niets van spelers die naar China willen"

Door: redactie

Yaya Touré heeft fikse kritiek geuit op de spelers die naar China verkassen om daar voor veel geld te voetballen. De middenvelder van Manchester City zegt dat hij liever heeft dat spelers het voorbeeld van Zlatan Ibrahimovic volgen en in een sterke competitie spelen.

"Speel je voetbal omdat je van voetballen houdt of omdat je geld wil verdienen? Ik speel het spelletje vooral omdat ik het heel erg leuk vind", aldus Touré. "Sommige mensen hebben de mentaliteit dat ze naar China gaan, om iets nieuws uit te proberen. Ik wil gewoon veel voetballen."



De afgelopen tijd hebben veel spelers de kans gepakt om uit Europa te vertrekken en in de Chinese Super League te gaan spelen. Zo ging Oscar voor 60 miljoen euro van Chelsea naar Sjanghai SIPG, trok Sjanghai Shenhua Carlos Tevez aan voor 84 miljoen euro en vertrok ook Rode Duivel Axel Witsel naar China, waar de topspelers tientallen miljoenen per jaar verdienen.



"Geld is niet alles", zegt Touré. "Kijk naar mijn vriend Zlatan. Hij is 35 en hij gaat misschien nog drie jaar voetballen. Hij is een grote speler, een kampioen die van het voetbal houdt. Voetbal gaat voor de rest, alles wat daar bij komt is een bonus."



Touré speelt bij City regelmatig, maar zijn contract loopt deze zomer af. Zijn zaakwaarnemer gaf afgelopen week aan dat hij een Chinees contract van 550.000 euro per week heeft afgewezen. "Ik wil in Europa voetballen en het liefst in Engeland", verklaart de Ivoriaan. "Dat wil ik zeker nog een paar jaar doortrekken. Ik heb altijd gezegd dat als ik naar China zou gaan, dat ik daar diepongelukkig zou worden", sluit de 33-jarige middenvelder af.