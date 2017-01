Assist en makkelijkste goal uit zijn carrière volstaan niet voor briljante De Bruyne om spektakeltopper te winnen tegen Tottenham

Door: Glenn Bogaert

Wat een fantastische kraker in de Engelse Premier League. Manchester City en Tottenham hebben er in het Etihad Stadium en in de schaduw van de ongenaakbare leider Chelsea een waar spektakelstuk van gemaakt. Snelheid, intensiteit, keiharde duels, veel kansen, dubieuze fases én vier doelpunten. En die werden netjes verdeeld over beide kampen. En dat is een harde noot om kraken voor 'The Citizens' van Guardiola, die tot 2-0 uitliepen met dank aan een uitmuntende Kevin De Bruyne. Zijn poepsimpele goal en assist werden echter tot verbazing van héél het stadion uitgewist door Dele Alli en invaller Son. 2-2. Geen winnaar op het veld, wel ernaast: iedereen die deze formidabele match gezien heeft en kon smullen en genieten van begin tot einde. Negatieve noot: het uitvallen van Toby Alderweireld. Is hij tijdje out?

© getty. © getty. © getty. Topmatchen, niet zelden draaien ze uit op een ontgoocheling. Ook in Engeland gebeurt het al eens, maar niet zo vandaag in Manchester City-Tottenham. Wát een match! De vorige week door Everton zwaar afgedroogde thuisploeg kwam flink opgezweept het veld op, ze gingen even bewijzen dat ze nog voor 100% achter de geplaagde topcoach Guardiola stonden. Kansen en hete standjes bij de vleet in de eerste helft met een dirigerende Kevin De Bruyne, een op de loer liggende Sergio Agüero en de pijlsnelle Raheem Sterling. Zet daar nog maestro David Silva bij en je weet dat het afzien was voor Tottenham.



Tottenham ziet sterretjes

Dé ploeg van de voorbije weken nochtans die 'Spurs', maar daar was in de eerste 45 minuten amper iets van te merken. Kane? Alli? Eriksen? Hallo jongens, waar waren jullie? Versmacht en verstikt door de moordende druk van de lichtblauwe vechtjassen. De beste kansen waren voor Zabaleta (net naast de paal!), De Bruyne (schuiver voorlangs), Sané (wenkende kopkans naast) en tot twee keer toe ook de onvermijdelijke killer 'Kun' Agüero. Hugo Lloris pakte twee keer uit met een topsave, voor de rest was er beschermengel Toby Alderweireld om de boel overeind te houden. Pomp of verzuipen, kunst- en vliegwerk om de nul op het bord te houden. 0-0 bij de rust, het was een half mirakel, geloof ons vrij. Tottenham aan de zuurstoffles, ze hapten een hele eerst helft naar adem.



