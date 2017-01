Heerlijke goal Rooney redt Man. United met historische 250ste treffer, Lukaku wint spitsenduel tegen Benteke

Door: redactie

video Wayne Rooney heeft zich tot topschutter aller tijden van Manchester United gekroond. De Engelse international scoorde in de extra tijd tegen Stoke zijn 250ste treffer in het shirt van de Mancunians, onttroonde zo Bobby Charlton en wiste zo de opener van Pieters uit (1-1). De spitsenclash tussen Benteke (Crystal Palace) en Lukaku (Everton) eindigde op 0-1. Verder liet Kabasele voor Watford de netten trillen (2-2 bij Bournemouth) en legde Chadli (West Bromwich) zijn kompanen Januzaj en Denayer (Sunderland) over de knie, 2-0.

Lukaku wint spitsenduel tegen Benteke Ook in de wedstrijd tussen Crystal Palace en Everton zat het venijn hem in de staart. Seamus Coleman schonk de bezoekers een verdiende overwinning met een doelpunt in de 87e minuut. Christian Benteke, bij Crystal Palace, en Romelu Lukaku, bij Everton, speelden de hele wedstrijd. Kevin Mirallas werd bij Everton na 72 minuten vervangen. De Belgen zorgden langs beide kanten voor de grootste kansen: Lukaku en Benteke troffen elk een keer het doelhout, Mirallas werd twee keer van een doelpunt gehouden door Crystal Palace-doelman Hennessy. Everton staat zevende met 36 punten, Crystal Palace achttiende met 16 punten. © ap. © reuters.

Kabasele treft wél raak De enige Belg die vanmiddag tot scoren kwam in de Premier League, was Watford-verdiger Christian Kabasele. Hij bracht zijn ploeg op bezoek bij Bournemouth na 24 minuten op voorsprong. De wedstrijd eindigde na doelpunten van Joshua King (48') en Benik Afobe (82') voor Bournemouth en een treffer van Troy Deeney (64') voor Watford op een 2-2 gelijkspel. Kabasele werd na 85 minuten naar de kant gehaald. Watford staat na 22 speeldagen in de Premier League veertiende met 23 punten. © getty.