"Manchester City legt ruim 200.000 euro op tafel voor amper 13(!)-jarige knaap"

Door: redactie

20/01/17 - 16u52

Pep Guardiola zal nog niet meteen een beroep kunnen doen op de nieuwe verdediger. © getty.

Manchester City, de club van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, heeft een opvallende transfer afgerond. Volgens de Britse krant 'The Times' hebben de 'Sky Blues' uit Manchester met Finley Burns een nieuwe verdediger in huis gehaald. Kleine kanttekening: Burns is amper dertien jaar oud en City zou ruim 200.000 euro betaald hebben om het toptalent los te weken bij de Engelse derdeklasser Southend United.

Normaal zou Manchester City enkel een opleidingsvergoeding van 34.000 euro moeten betalen aan Southend voor Burns. Maar omdat de Britse youngster ook in de belangstelling stond van onder meer Liverpool, Chelsea en Arsenal, moesten de 'Citizens' dus een stuk dieper in hun buidel tasten. Burns en zijn familie zouden bovendien erg onder de indruk geweest zijn van het opleidingscentrum van City, waar de club de afelopen jaren miljoenen in investeerde.



"Er waren verschillende clubs uit de Premier League geïnteresseerd in Burns en dan is het voor een club als Southend onmogelijk om hem hier te houden", zei Ricky Duncan, die bij de derdeklasser aan het hoofd staat van de jeugdopleiding. "We zien het bovendien ook als een compliment dat een ploeg als Manchester City een speler uit onze jeugdopleiding koopt. Dat bewijst dat we hier goed werk leveren."