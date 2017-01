Lukaku: van 'softie' met kankerpatiëntje tot genadeloze City-killer

Door: Kristof Terreur

16/01/17 - 09u11

© photo news.

Pang pang. Vier schoten tussen de palen, vier goals. Meedogenloos. Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Davies en Lookman fusilleerden Man City, de grootste competitienederlaag ooit voor Pep Guardiola. Evertons Belgen effenden het pad, zijn tieners kregen het applaus en de headlines.

Zijn hart toonde hij enkel voor de aftrap en even in het slot. Met Bradley Lowery, Engelands beroemdste kankerpatiëntje, op zijn stevige rechterarm wandelde Romelu Lukaku het veld op. Het 5-jarige jongetje wilde Everton bedanken voor een gift van 225.000 euro. Lukaku droeg de mascotte rond al was het zijn eigen zoontje. Hartverwarmend. 'Big Rom' is een vriendelijke reus. Een 'softie', tenzij je hem tegen zijn kar rijdt. In zijn eerste jaren in Engeland was hij vaak nog te braaf, maar ervaring heeft hem gehard.



Eens de ref een match op gang heeft gefloten, zet Lukaku een ander masker op. Dat van de killer. Genadeloos voor de tegenstander, zonder mededogen ook voor zijn ploegmaats. Eergierig ook. Sommigen namen het hem niet in dank af dat hij zijn teen nog tegen het schot van youngster Tom Davies probeerde te liften en zijn tweede wilde opeisen. Zijn voet streelde uiteindelijk de lucht en met een grote glimlach deelde hij de vreugde met de 18-jarige 'local boy'. "Ik heb die bal nog net geraakt", zei Lukaku. "Davies is een jonge speler, dus ze zullen de goal waarschijnlijk aan hem geven. Het zou mooi zijn om nog die tweede goal te krijgen. Dat is de spits in mij." Delen mag ook.



