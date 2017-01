Snoept goaltjesdief Lukaku goal af van jonge ploegmaat? "Ik heb de bal nét geraakt" (maar daar is niet iedereen het mee eens)

Door: Glenn Bogaert

15/01/17 - 19u58

Een spits wil natuurlijk altijd scoren, maar ook als dat ten koste gaat van een ploegmakker? Bij Everton en bij uitbreiding in Engeland zal er mogelijk nog wel wat gepalaverd worden over de 3-0 van 'The Toffees' tegen Manchester City. Onze Romelu Lukaku leek immers nog net zijn schoen tegen het leer te zetten. Iets wat hij zelf bevestigde, maar moeilijk op te maken valt uit de (gedetailleerde) herhalingen van de goal. De analisten van 'Play Sports' hadden er een vette kluif aan.

© epa. © epa. Tom Davies Man of the Match

Goals:1

Shots:1

Touches:49 (2nd most for Everton)

Passing Acc. 72%

1st goal for Everton pic.twitter.com/idjgNcE6RF — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) Sun Jan 15 00:00:00 MET 2017

Het was de 18-jarige Tom Davies die de bal netjes vanuit een scherpe hoek subtiel over Claudio Bravo in doel deponeerde. De blonde jongeling liep uitzinnig van vreugde richting de fans in Goodison Park, maar zag nog net hoe ploegmaat Lukaku een poging deed om de bal te raken. Het instinct van de spits? En had 'Big Rom' nu effectief de bal geraakt? De hamvraag die uiteindelijk na afloop werd voorgelegd aan de Rode Duivel himself. Lukaku had tegen het City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany al voor de belangrijke en bevrijdende 1-0 gezorgd.



Spits ten voeten uit

"Ik heb de bal nog net geraakt, ja, maar Tom Davies is een jonge speler dus ze zullen de goal waarschijnlijk aan hem geven", klonk het bij een lachende Lukaku. "Tenzij de doellijntechnologie mij helpt, dan zou het wel mooi zijn om nog die tweede goal beet te hebben. Dat is de spits in mij. Je wilt scoren en liefst zoveel mogelijk. Je wilt de ploeg pp die manier helpen om te winnen. Dat hebben we vandaag ook gedaan. 4-0 is een mooie uitslag en iedereen heeft goed gespeeld."



Analisten zien het anders

In de studio van 'Play Sports' analyseerden Jan Mulder, Imke Courtois, Eddy Snelders en Geert De Vlieger de beelden minutieus en het oordeel bleek behoorlijk unaniem: Romelu Lukaku heeft de bal niet geraakt en dus maar één keer gescoord. Tja, wie zal het zeggen...