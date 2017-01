Zlatan krijgt Mignolet met slimme kopbal toch op de knieën, Fellaini heeft stevig aandeel in de 1-1

Door: redactie

15/01/17 - 18u51

Ibrahimovic was alweer van goudwaarde bij United. Rojo en Fellaini feliciteren hem. © reuters.

Manchester United heeft op de valreep toch een puntje kunnen pakken in de 'Hate Game' tegen Liverpool. De Reds, met Mignolet en Origi in de basis, leidden lang met 0-1 na een strafschopgoal van Milner en de thuisploeg leek tegen een pijnlijke nederlaag aan te lopen. Maar na een kopbal van de ingevallen Fellaini, die tegen de paal belandde, kon Ibrahimovic zeven minuten voor tijd toch voor de gelijkmaker zorgen. Daardoor blijft de kloof tussen Liverpool (45) en Manchester United (40) vijf punten, leider Chelsea (52) is alweer de winnaar van het weekend.

© getty. Beide ploegen streden vanaf het eerste fluitsignaal met open vizier en dat leverde ook het nodige doelgevaar op. De beste kans was voor Pogba, maar de duurste voetballer aller tijden trapte op assist van Mkhitaryan ver naast. En net voor het halfuur was de Fransman helemaal een schlemiel. Na handspel van Pogba in de zestien kon Milner immers voor de 0-1 zorgen.



Een ietwat gevleide voorsprong voor Origi en co en ook na de openingstreffer was Manchester United de gevaarlijkste ploeg. Maar met twee fantastische reddingen hield Mignolet Ibrahimovic en Mkhitaryan van de gelijkmaker. Klopp klopte zich op de borst en Mourinho dook vroegtijdig de kleedkamer in. Rusten met 0-1. Lees ook LIVE (17u): Fellaini versus Mignolet & Origi in 'Hate Game'

Eviva España! Geen Diego Costa, dan dirigeren andere Spanjaarden Chelsea maar naar 0-3 winst bij Leicester



