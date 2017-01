Lukaku en Mirallas knallen titeldroom Manchester City volledig aan diggelen

© epa.

Pep Guardiola zal in zijn eerste seizoen in Manchester de titel niet pakken. Romelu Lukaku en Kevin Mirallas bezorgden met twee rake treffers de Citizens het nekschot in de titelrace. Davies en Lookman legden in het slot de 4-0 eindstand vast. De kloof met leider Chelsea bedraagt nu al tien punten.

Geen Vincent Kompany te bespeuren op Goodison Park. Nochtans was onze landgenoot volgens Pep Guardiola "terug". Een plaatsje op de bank was blijkbaar nog te vroeg. Niet getreurd, er stonden nog steeds drie Belgen op het veld. Kevin De Bruyne speelde zwervend vanop links een bedrijvige eerste helft. Zijn passes en crossballen lieten meermaals het alarm afgaan in de defensie van Everton. Aan de overkant was het wachten op Kevin Mirallas en Romelu Lukaku. Die eerste liet nochtans snel de netten trillen, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel van Coleman. Op het halfuur was het dan toch raak voor de Toffees. Lukaku duwde in één tijd een voorzet van Mirallas knap voorbij Claudio Bravo. Meteen goed voor zijn twaalfde van het seizoen. Pas in de blessuretijd van de eerste helft kwam het Manchester City eens opzetten. Een kopbal van Sagna werd op de lijn gekeerd.



Guardiola pepte zijn manschappen op tijdens de rust, al zag hij na amper één minuut in de tweede helft dat het over en uit was voor zijn ploeg. Kevin Mirallas verdubbelde oog in oog met Claudio Bravo de voorsprong. Guardiola staarde verslagen voor zich uit op de bank. De inbreng van een extra aanvaller met Iheanacho bracht ook weinig zoden aan de dijk. Integendeel, Robles beleefde een rustige namiddag op Goodison Park. In het slot van de match legden Davies en invaller Lookman de 4-0 eindstand vast. Wat een blamage voor Man City.