Eviva España! Geen Diego Costa, dan dirigeren andere Spanjaarden Chelsea maar naar 0-3 winst bij Leicester

Yari Pinnewaert

14/01/17 - 20u18

© getty.

Na de nederlaag tegen Tottenham een dikke week geleden heeft Chelsea weer weten aan te knopen met een zege. Uit bij uittredend kampioen Leicester werd het 0-3, na twee goals van Marcos Alonso en ééntje van Pedro. Door die zege heeft de klas van Conte nu 52 punten en weer een bonus van zeven punten op eerste achtervolger Tottenham. Liverpool kan wel nog naderen tot op vijf eenheden, maar daarvoor moet het morgen wel nog langs ploeg in vorm Manchester United.

De thuisploeg was eventjes aangeslagen na die vroege opdoffer, maar gaandeweg werd het evenwicht toch herstelt met daarbij toch wel een belangrijke rol voor Ndidi. Die vierde zijn debuut in de Premier League vanavond, maar het leek erop alsof hij al jaren meedraait ginder in Engeland. Op de koop toe speelde hij ook nog een keertje tegen zijn voorganger, Ngolo Kanté, en die moest het op punten toch wel wat afleggen in die eerste helft tegen zijn opvolger. Maar Leicester miste natuurlijk de ideeën van Mahrez en de power van Slimani (beide heren strijden met Georges Leekens en Algerije om de Africa Cup), waardoor Courtois enkel moest uitrukken op ballen via de flank. Eén keer moest onze nationale nummer één écht aan de bak, maar bij het inzenden van Vardy toonde hij nog maar een eens waarom hij tot het kransje besten ter wereld wordt gerekend.

Eviva España!

Waar Leicester in die eerste helft alsnog de evenknie was van de gedoodverfde titelfavoriet, hingen de 'Foxes' na de pauze nog als los zand aan mekaar. Het geluk dat ze vorig jaar kenden in hun sprookje richting de titel, lijkt zich nu wel een beetje tégen zich te keren - anders had de 0-2 van Alonso nooit door het bos van benen en via drie Leicester-spelers in doel gevlogen. Dat bleek ook het nekschot voor de thuisploeg, want voor de rest van de wedstrijd holde die achter een bijwijlen ongrijpbare bal aan. Waar Alonso na een héérlijke aanval zijn hattrick nog miste door zijn volley net naast te mikken, zorgde Pedro - die andere Spanjaard - voor de eindstand door zwak keeperswerk van Schmeichel af te straffen. 0-3 dus, Pep Guardiola (die met City begin december nog een 4-2 om de oren kreeg in het King Power Stadium maar Chelsea nog van de titel wil houden) zal even de wenkbrauwen fronsen als hij ziet met wat voor gemak Hazard & co hier vandaag wonnen...