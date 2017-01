Benteke ziet Carroll uitpakken met weergaloze retro en gaat opnieuw de boot in

Door: redactie

14/01/17 - 18u53 Bron: Belga

video Crystal Palace heeft op de 21e speeldag van de Premier League een 3-0 nederlaag geleden bij West Ham United. Voor Rode Duivel Christian Benteke, die de hele wedstrijd op het veld stond, was het al zijn zesde wedstrijd zonder goal. Hoogtepunt was een wereldgoal van Andy Carroll. Crystal Palace snakt al zeven wedstrijden naar een driepunter.

© afp.

Na een kort eerbetoon van West Ham aan de dinsdagnacht overleden François 'Swat' Van der Elst (lees er hier meer over) begonnen West Ham en Crystal Palace aan hun partij. Na een weinig hoogstaande eerste helft was het wachten tot de 68e minuut wanneer Feghouli, op aangeven van Antonio, voor een leeg doel voor de openingstreffer zorgde. De vlam sloeg plots in de pan en Carroll haalde zijn toverstokje boven. De 28-jarige Engelsman pakte op een voorzet van Antonio uit met een weergaloze omhaal. Het leer zoefde heerlijk mooi in de winkelhaak. Uiteindelijk zorgde Lanzini voor de 3-0 eindstand, aangever was andermaal Antonio.

Crystal Palace blijft op de 17e stek, met evenveel punten als Hull City, dat Bournemouth versloeg met 2-1 en op de eerste degradatieplaats staat.