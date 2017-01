(Zware?) blessure van Vertonghen overschaduwt zege van oppermachtig Tottenham tegen West Brom

Door: redactie

14/01/17 - 15u20

video De te kloppen ploeg op het moment in de Premier League is Tottenham. De oppermachtige Spurs, met Alderweireld, Vertonghen en Dembélé in de basis, kenden geen enkele moeite met het West Bromwich Albion van Chadli en boekten hun zesde zege op rij. Een hattrick van Kane en een owngoal van McAuley zorgden voor de 4-0 eindstand in een partij die overschaduwd werd door het uitvallen van Vertonghen. De verdediger sloeg zijn enkel om en schreeuwde het uit van de pijn.

© afp. 'Never change a winning team' en dus bracht Tottenham-coach Pochettino hetzelfde elftal binnen de lijnen dat anderhalve week geleden Chelsea over de knie legde met 2-0. Met de komst van West Bromwich Albion, verrassend het nummer acht in de Premier League, zagen de Spurs ook een oude bekende terug, Nacer Chadli. De Rode Duivel maakte deze zomer de overstap naar de Baggies.



Suprematie

Veel kon West Brom in de eerste periode niet betekenen. Geen enkele doelpoging en 45 minuten hollend achter een ongrijpbare bal. De dominantie van de thuisploeg was zelden gezien, het rustsignaal voor West Brom zelden zo verlossend. Én kansen waren niet op twee handen te tellen.



Scherpschutter Kane opende na 12 minuten al de score (nadat hij eerder al een goeie mogelijkheid naast duwde). Assistgever van dienst was niet toevallig Eriksen die zijn totaal op acht stuks bracht - ééntje minder dan 'King Kev'. Chadli kreeg geen voet aan de grond en zag hoe zijn ploegmaat McAuley een schot van Eriksen ongelukkig deed afwijken in eigen doel. Foster voorkwam daarna meer averij. Lees ook

