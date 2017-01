Tottenham tikt West Brom hele eerste helft van het kastje naar het muur (2-0)

Door: redactie

De te kloppen ploeg op het moment in de Premier League is ongetwijfeld Tottenham Hotspur. De Spurs, met Alderweireld, Vertonghen en Dembélé in de basis, lijken na 45 oppermachtige minuten tegen het West Bromwich Albion van Nacer Chadli op weg naar 18 op 18. Kane en een owngoal van McAuley zorgden voor de 2-0 rustand, al was het een half mirakel dat de score niet hoger opliep.