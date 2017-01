'Boze' Mourinho vs 'boze' Klopp, De Bruyne weer fit en Hazard weer als spits? Drie keer spektakel gegarandeerd

Door: Kristof Terreur

14/01/17 - 12u34

© getty.

Topweekend in de Premier League, waar drie straffe affiches staan geprogrammeerd. Gaat u zitten voor deze matchen. Elk met zijn eigen verhaallijn.

Met een derde trofee op rij als 'Trainer van de Maand' brak Antonio Conte een record. Toch heeft de coach van de leider meer zorgen dan hij gisteren liet merken. Op de vraag of er blessures waren, antwoordde hij mysterieus: "Ik moet nog een paar situaties checken en dan een beslissing nemen." Dieper wilde hij er niet op ingaan, maar Engelse media onthulden gisteravond laat dat zijn probleem Diego Costa heet. Officieel heet het dat de topschutter de voorbije dagen met een rugblessure sukkelde. Op Instagram postte de Spanjaard filmpjes van individuele trainingen: bij hem thuis in de fitness, joggend in het park en eentje van een volgesneeuwde parking, in het donker, op het oefencomplex. Op de foto's en video's van de trainingssessies was hij nergens te bespeuren. Er is echter meer aan de hand dan dat. Hij clashte deze week zwaar met Conte over zijn fitheid en daarom was hij niet meer welkom. Sommigen vermoeden dat hij een transfer wil forceren. Costa heeft via zijn supermakelaar, Jorge Mendes, een winstgevend voorstel op zak van Tianjin, de club van Witsel. Hij zou er de komende jaren bijna 700.000 euro per week kunnen gaan verdienen. Een loon dat hij wel ziet zitten. De stoppen sloegen door. Chelsea is voorlopig niet van plan te plooien voor de nukkigheden van zijn 28-jarige spits en wil hem aan zijn contract houden. In volle titelstrijd kan het zulk gedrag ook missen. Costa is een belangrijke schakel, maar reisde niet mee af naar Leicester. Mogelijk speelt Hazard, Conte's back-up voorin, tegen de uittredende kampioen als valse negen. Batshuayi blijft bankzitter.

'Boze Mourinho' vs 'Boze Klopp'

© Photo News.

José Mourinho nam gisteren de gsm op van een reporter, die hem op zijn desk had gelegd om zijn persconferentie te registreren. Er volgde een smakelijke lach. Nu de resultaten weer meezitten, is 'The Special One' weer aangenaam gezelschap. Vijftien matchen op rij zonder nederlaag in alle competities hebben de hemel en het gemoed van de Man Unitedcoach doen opklaren. Dan plaagt hij, dan maakt hij grapjes. Mourinho is lang niet altijd het donderwolkje dat van hem wordt gemaakt - dat hebben we in vier jaar in Engeland regelmatig mogen ervaren. De klassieker tussen Man United en Liverpool wordt in Engeland fel gehypet. Vooral ook door de aanwezigheid van twee kleurrijke trainers in de dug-out: Mourinho en meer nog Jürgen Klopp, de lieveling van de lokale media.



Klopp: "José en ik hebben dezelfde soort anger, boosheid, in ons, maar uiteindelijk streven we naar hetzelfde. Een resultaat halen, niets anders." Een quote waar Mourinho maar al te graag op inpikte. Mourinho: "Ik ben er niet van overtuigd dat hij zo kalm is als ik. Iedere trainer heeft zijn persoonlijkheid, zijn coachingstijl, zijn manier van leiderschap en wellicht hebben wij parallellen. Hij is wellicht zo gemotiveerd als ik. Ik kan nog altijd de zijlijn aflopen als het moet om een doelpunt te vieren. Ik kan het nog, dat is het probleem niet. Wel die winner scoren in de laatste minuut." Bij United is 'Speler van de Maand' Zlatan weer inzetbaar. Klopp beschikt weer over smaakmaker Coutinho.