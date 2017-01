Conte prijst Musonda (en wil graag met hem blijven werken)

Kristof Terreur

13/01/17 - 15u25 Bron: HLNinEngeland

© kos.

Antonio Conte gaf gisteren een belangrijke hint: hij wil graag ook de komende vijf maanden met Charly Musonda Junior blijven werken.

Een definitieve beslissing heeft hij nog niet genomen, maar als het van de trainer afhangt, blijft Musonda deze winter gewoon bij Chelsea. "Hij heeft alle kwaliteiten om een grote te worden", zegt Conte. "Dit is een ideale mogelijkheid om met hem te werken, deze maand, maar liefst van al zou ik dat ook de komende vijf maanden doen. I like this kind of player. Ik hou van dit type-speler."



Musonda Jr. (20) traint sinds eind december mee bij Chelsea, nadat de huurovereenkomst met Real Betis werd opgezegd. Hij kwam er te weinig in actie. Ook bij 'the Blues' moet hij niet te veel op minuten hopen. Conte verandert zijn team zelden. Het is vooral zijn bedoeling om Musonda tactisch en fysiek klaar te stomen met het oog op volgend seizoen. Hij is voorlopig de vierde Belg in de A-kern, naast Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi.



AS Roma wil Musonda nog altijd huren, maar Chelsea hakt pas eind deze maand de knoop door.