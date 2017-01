Zlatan zet interview met Henry op stelten: "Kom Pogba, je kan tussen twee grote spelers zitten"

Thomas Lissens

video Thierry Henry, de assistent-bondscoach van Roberto Martínez bij de Rode Duivels, trekt in zijn hoedanigheid als voetbalanalist heel Engeland rond om interviews af te nemen met Premier League-spelers voor Sky Sports. Eerder ging de Franse legende al onder meer op bezoek bij Romelu Lukaku en deze week was Zlatan Ibrahimovic aan de beurt. En het resultaat was een - op zijn zachtst gezegd - speciaal gesprek.

Toen Henry een vraag wilde stellen aan Ibrahimovic, zag de Zweed plots hoe Paul Pogba, zijn ploegmaat bij Manchester United, stond te luistervinken. "Kom maar, je kan tussen grote spelers zitten", zei 'Ibra', die daarna van geen ophouden leek te weten. "Zet je maar op de grond. Hier luister je alleen - je praat niet." Henry polste ook even naar de voorkeur van Zlatan tussen José Mourinho en Pep Guardiola. Over die laatste had de spits zich in zijn biografie nog erg negatief uitgelaten, maar nu was Ibrahimovic toch opvallend mild voor de Spaanse trainer van Manchester City. "Het zijn twee uitstekende coaches, maar twee verschillende persoonlijkheden. Ik heb de kans om zowel met Mourinho, als met Guardiola te werken en de ene kon me simpelweg beter motiveren dan de andere."

"Na drie maanden had ik Engeland al veroverd"

En ook in een interview op de website van Manchester United was Ibrahimovic zijn flegmatieke zelve. Na twintig speeldagen heeft de stormram van Manchester United al dertien goals achter zijn naam staan, enkel Diego Costa doet met veertien doelpunten iets beter. "Mijn individuele doelen voor dit seizoen heb ik eigenlijk al bereikt", wond de 35-jarige spits er geen doekjas om.



Het seizoen van Manchester United is er voolopig één van relatief hoge toppen en diepe dalen. Ook Zlatan Ibrahimovic kende even een mindere periode, waarin zijn kanon ruim 600 minuten zweeg. Maar 'Ibracadabra' herpakte zich en hij hielp Man United om de kloof met top van het klassement terug te verkleinen.



"Ik wil de titel winnen met Manchester United, topschutter worden interesseert me niet", zegt Ibrahimovic. "Het draait collectief goed en dan spelen de individuen ook beter. Mijn enige bekommernis is om het team vooruit te helpen en dat kan ik doen door te scoren, door goed te spelen en door kansen creëren."



"Mijn individuele doelstellingen heb ik al bereikt", gaat de Zweed voort. "Na drie maanden had ik Engeland al veroverd. Nu wil ik enkel nog successen boeken met de ploeg en daarom is het goed dat de coach (José Mourinho) de ploeg aan het voetballen heeft gekregen. Het is niet eenvoudig om als nieuwe coach je stempel op een team te drukken, maar daar slaagt Mourinho toch steeds beter in."



Manchester United is nu zesde, op tien punten van leider Chelsea. Komende zondag ontvangen de Mancunians Liverpool op Old Trafford voor 'The Hate Game'. Zlatan Ibrahimovic miste door ziekte deze week nog het bekerduel tegen Hull City, maar zondag zou de Zweed opnieuw van de partij zijn.