Ibrahimovic in geheel eigen stijl: "Na drie maanden had ik Engeland al veroverd"

Door: redactie

12/01/17 - 21u12

In Zweden, Nederland, Spanje, Italië en Frankrijk waren ze al overtuigd van de kwaliteiten van Zlatan Ibrahimovic. Dit seizoen wil de Zweedse spits ook zijn kunnen tonen aan de Engelse voetbalfans en voorlopig slaagt hij daar goed in. Na twintig speeldagen heeft de stormram van Manchester United al dertien goals achter zijn naam staan, enkel Diego Costa doet met veertien doelpunten iets beter. "Mijn individuele doelen voor dit seizoen heb ik eigenlijk al bereikt", zegt de 35-jarige spits in een interview op de website van de 'Mancunians'.

Het seizoen van Manchester United is er voolopig één van relatief hoge toppen en diepe dalen. Ook Zlatan Ibrahimovic kende even een mindere periode, waarin zijn kanon ruim 600 minuten zweeg. Maar 'Ibracadabra' herpakte zich en hij hielp Man United om de kloof met top van het klassement terug te verkleinen.



"Ik wil de titel winnen met Manchester United, topschutter worden interesseert me niet", zegt Ibrahimovic. "Het draait collectief goed en dan spelen de individuen ook beter. Mijn enige bekommernis is om het team vooruit te helpen en dat kan ik doen door te scoren, door goed te spelen en door kansen creëren."



"Mijn individuele doelstellingen heb ik al bereikt", gaat de Zweed voort. "Na drie maanden had ik Engeland al veroverd. Nu wil ik enkel nog successen boeken met de ploeg en daarom is het goed dat de coach (José Mourinho) de ploeg aan het voetballen heeft gekregen. Het is niet eenvoudig om als nieuwe coach je stempel op een team te drukken, maar daar slaagt Mourinho toch steeds beter in."



Manchester United is nu zesde, op tien punten van leider Chelsea. Komende zondag ontvangen de Mancunians Liverpool op Old Trafford voor 'The Hate Game'. Zlatan Ibrahimovic miste door ziekte deze week nog het bekerduel tegen Hull City, maar zondag zou de Zweed opnieuw van de partij zijn.