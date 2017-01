Maniakale Guardiola let werkelijk op alles en wil meer 'boom-boom' in kleedkamer van Manchester City

Door: Glenn Bogaert

video Trainers zijn vaak met de allerkleinste details bezig om hun team tot in de puntjes voor te bereiden of klaar te stomen voor een wedstrijd. Ook 'Pep' Guardiola is zo iemand want de Spaanse coach van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City moeite zich zelfs met de muziek die in de kleedkamer wordt gespeeld. Dat heeft de Fransman Gaël Clichy onthuld in een filmpje.

Voor de match laden de spelers zich mentaal op met de nodige muzikale omlijsting en bij 'The Citizens' is de Fransman Clichy de vaste dj in de kleedkamer. Maar hij speelt niet zomaar wat hij wil want zijn trainer heeft een vinger in de pap te brokken wanneer het aankomt op de playlist. Om de energie van de spelers naar een hoger niveau te stuwen, nam 'Pep' zijn vaste orkestmeester even apart met de vraag om meer beats per minuut in de kleedkamer. Hoe opgepompter en steviger de muziek, hoe opgefokter en strijdlustiger zijn mannen het veld opkomen in het Etihad Stadium of op verplaatsing.



Liever geen hiphop

Op de playlist van verdediger Clichy stond blijkbaar een nummer dat te traag was voor de ex-trainer van Barcelona en Bayern en dus vroeg de Catalaanse tacticus en meester van het detail om iets met meer peper en zout, of zoals hij het zelf noemt 'boom-boom'. Voor de met 3-1 gewonnen match tegen het Welshe Swansea opteerde de 31-jarige Clichy voor relaxte hiphop en dat was niet naar de zin van Guardiola. "Alle spelers en dan vooral de Engelse jongens vonden de muziek nochtans geweldig, maar de coach was minder enthousiast want hij wil muziek die meer energie uitstraalt in de aanloop naar de match. Hij kwam naar mij en vertelde mij dat hij de nummers te traag vond. 'We willen meer boom-boom!' Hij is het soort van trainer die werkelijk op alle details let, dus hij zal ook kijken naar hoe de spelers reageren op de muziek en of ze er gelukkig mee zijn. Als dat zo is en iedereen gedraagt zich levendig en enthousiast in de aanloop naar een match dan denk ik dat ik mijn job als dj goed gedaan heb."