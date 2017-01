De nieuwe Vardy? Ontslagen fabrieksarbeider tekent bij Arsenal en verdient plots tien keer zoveel

Door: redactie

From @Hednesford_Town to Arsenal - it's been some start to the year for @cbramall96 pic.twitter.com/T9ssFMEfAM — Arsenal FC (@Arsenal) 10 januari 2017

video Arsenal heeft vanmiddag de transfer van Cohen Bramall (20) bekendgemaakt. "Wie?", horen we u denken en die vraag is ook terecht. Bramall was tot enkele dagen geleden immers een nobele onbekende, ook in zijn thuisland Engeland. Maar de linksachter, en vooral zijn verhaal, zijn op dit moment misschien wel hét gespreksonderwerp bij de voetbalfans over het Kanaal.

Bramall was tot voor kort immers arbeider in de fabriek van Bentley Motors in Crewe. Hij voetbalde in zijn vrije tijd als amateur bij Hednesford Town, een Britse club die uitkomt op het zevende niveau. Daar maakte de linksachter wel indruk en meerdere clubs begonnen hem van nabij te volgen.



Bramall bleef ondertussen gewoon in de fabriek werken, maar vorige dinsdag werd hij aan de deur gezet. De Brit viel plots zonder inkomen, al zal hij daar niet erg lang van hebben afgezien, want een dag later kreeg de verdediger een telefoontje van het grote Arsenal. Bramall dacht aanvankelijk dat het om een grapje ging, maar dat was allerminst het geval.



De Brit kreeg de kans om zich bij de 'Gunners' te bewijzen tijdens een proefperiode en dat lukte ook. Vandaag schotelde Arsène Wenger hem een basiscontract voor en Bramall verdient plots ruim 2.800 euro per week, zo'n tien keer meer dan toen hij in de fabriek werkte. Eerst moet de linksachter zich bewijzen bij het beloftenteam van de 'Gunners', maar de Britse pers heeft het toch al over "de nieuwe Jamie Vardy". Lees ook De Bruyne & Dembélé zijn de beste spelers op hun positie

