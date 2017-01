Conte wil Llorente, Batshuayi op weg naar West Ham?

Kristof Terreur

10/01/17 - 05u45

© photo news.

West Ham United is nog altijd bereid Michy Batshuayi een reddingsboei te gooien. De Hammers hebben opnieuw laten weten dat ze de Rode Duivel (23) willen huren. Chelsea denkt na.

Officieel heeft Batshuayi nog altijd niet te horen gekregen dat hij op huurbasis mag beschikken, maar Chelsea overweegt de optie. West Ham hoopt daarvan te profiteren. De Hammers zijn ervan op de hoogte dat de aanvaller er niet is in geslaagd om de twijfels weg te nemen bij Antonio Conte. Noch op training, noch in de FA Cup tegen Peterborough. Zijn trage vooruitgang verontrust de coach. Batsman blijft hervallen in dezelfde fouten: hij pikt specifieke instructies moeilijk op. Tot frustratie van de Italiaan. Hij vindt Batshuayi fysiek en tactisch niet rijp voor de Premier Leaguetopclub. Dat is de reden waarom hij onze landgenoot nauwelijks opstelt. Graag zou Conte met hem blijven werken, om hem bij te schaven met het oog op volgend seizoen, maar liever wil hij er nog een ervaren spits bij. Niet toevallig gooide hij de naam van Fernando Llorente op tafel, momenteel aan de slag bij Swansea en in 2013-14 één van zijn aanvalsleiders bij Juventus. Hij kent Conte's manier van werken en zijn profiel leunt dichter aan bij dat van Diego Costa. De voorbije uren werden de eerste contacten gelegd. Omdat Swansea niet geneigd lijkt Llorente te laten gaan, hopen agenten de degradatiekandidaat te kunnen paaien met een verhuur van Batshuayi in ruil.

Dronken voorzitter

Swansea is niet de eerste keus van de Duivel. Zelf pusht hij nog niet voor een transfer, maar als hij toch moet vertrekken, heeft hij betere opties. West Ham, waar manager Slaven Bilic een fan is en waar ook maatje Dimitri Payet speelt. De Londense club wilde Batshuayi deze zomer al aantrekken, maar faalde toch in zijn opzet. Steve Parish, voorzitter van Crystal Palace, dreef de prijs te hoog op. Volgens de overlevering bood hij tijdens een diner met Marseille in aangeschoten toestand zo'n 38 miljoen euro. Een bod waar hij de morning after, met een kater, spijt van had. West Ham wilde maar tot 30 miljoen gaan, Tottenham paste eveneens, maar na een blitzoffensief eind juni legde Chelsea uit het niets 40 miljoen op tafel. Ook Conte stemde in met de overgang - al had die liever Morata (Real Madrid) of Lukaku (Everton) zien komen.



West Ham staat momenteel op een teleurstellende 13de plaats. Voorin mist het vuurkracht. Pogingen om Jermain Defoe weg te plukken bij Sunderland stuitten op een njet, de onderhandelingen met Scott Hogan van tweedeklasser Brentford, gaan de goeie redding uit. Daarnaast hoopt Bilic op een huurling - bij voorkeur Batshuayi. Een overgang zal echter afhangen van het feit of Chelsea erin slaagt Llorente te strikken.