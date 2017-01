Ex-coach Genk gelooft in slaagkansen Ndidi: "Maar laat ons niet zeggen dat hij al de nieuwe Kanté is"

Manu Henry

Hij moet de leemte opvullen die N'Golo Kanté naliet. Wilfred Ndidi werd niet met de minste verwachtingen binnengehaald bij Leicester City. Het Nigeriaans goudklompje versierde zo'n twee jaar geleden een contract versierde bij Racing Genk en begon zo onder de hoede van Alex McLeish. De Schotse oefenmeester heeft er alvast vertrouwen in dat Ndidi kan slagen in de Premier League. "Maar laat ons niet zeggen dat hij al de nieuwe Kanté is", zo zei McLeish aan het Britse Press Association Sport.

McLeish had op het Engelse strijdtoneel onder meer Aston Villa en Birmingham City onder zijn hoede en weet hoe de Premier League in mekaar zit. "Laten we niet zeggen dat Ndidi de nieuwe Kanté is, maar hij heeft het potentieel wel. Hij is een werkpaard en zal op training leren hoe hij een vergelijkbare rol krijgt."



"Hem nu al onder drukken zetten door te zeggen dat hij de nieuwe Kanté is, zou een te grote verantwoordelijkheid zijn voor hem. Leicester-coach Claudio Ranieri is een wijze man, met bakken ervaring. Hij weet ongetwijfeld hoe hij met deze jongen moet omgaan. Ik zeg niet dat Ndidi al een afgewerkt product is. De Premier League is een bikkelharde competitie en het zal een test voor hem zijn. Wat als de zaken niet lopen zoals de jongen het zelf wenst? Dat zijn dingen die de toekomst zullen uitwijzen", aldus de 57-jarige McLeish.



Genk legde Ndidi vast in januari 2015, toen McLeish trainer was in de Luminus Arena. In Engeland wordt hij gretig opgevoerd als de ontdekker van het talent en de man die hem een contract gaf, maar dat is wat kort door de bocht. Toenmalig hoofdscout Roland Janssen ontdekte Ndidi in 2013 tijdens een scoutingstrip door Nigeria. De club nodigde de toen 17-jarige speler meteen uit voor een testperiode bij de beloften. Ndidi imponeerde, maar Genk kon hem niet vastleggen omdat hij nog geen 18 was. Er werd hem wel beloofd dat het een jaar later zou gebeuren. Via e-mail bleef Janssen in contact met de ongeduldige Ndidi. Na overleg binnen de sportieve commissie stemde Genk in januari 2015 in om de speler effectief aan te kopen voor 100.000 euro. Ook McLeish gaf zijn zegen.