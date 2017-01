Drie Duivels en supertandem Eriksen-Dele stoppen straffe reeks Chelsea, titelstrijd weer hélemaal open

Yari Pinnewaert

4/01/17 - 22u52

© photo news.

Zo zo: Chelsea kan dan tóch nog verliezen. Tottenham Hotspur haalde het vanavond in eigen huis met 2-0, waardoor de indrukwekkende reeks van de 'Blues' dus ten einde komt na dertien opeenvolgende zeges. Twee keer sloeg het duo Eriksen-Dele schitterend toe, maar ook Rode Duivels Vertonghen, Alderweireld en Dembélé deden meer dan hun duit in het zakje. Door het verlies blijft de kloof tussen Chelsea (49 punten) en nummer twee Liverpool (44) vijf punten bedragen, de Spurs klimmen dankzij hun overwinning naar de derde plaats met 42 punten.

Chelsea kreeg vanavond een unieke kans om zich de geschiedenisboeken in te voetballen. Een zege op White Hart Lane zou immers betekenen dat de klas van Antonio Conte met 14 opeenvolgende zeges in één seizoen beter zou doen dan 'The Invincibles', het Arsenal van Patrick Vieira, Thierry Henry en Dennis Bergkamp. Beter ook dan het Chelsea in het eerste tijdperk van José Mourinho. Maar daarvoor moest het dus voorbij Tottenham in de North London derby. Het Tottenham dat dit seizoen nog niet verloor in eigen huis. Het Tottenham dat recent twaalf op twaalf pakte en bij twee van die zeges vier keer de netten deed trillen. Het Tottenham van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, maar ook dat van Moussa Dembélé.

Kanté wist geen raad met de beresterke Dembélé, die in de tweede helft dan ook terecht een applauswissel kreeg.

Beresterke Dembélé Want wat speelde die Dembélé een sterke partij vanavond, zeg. Vooraf was het koffiedik kijken of onze landgenoot een basisplaats zou krijgen van Mauricio Pochettino, maar die zal dat zich achteraf allerminst beklaagd hebben. Op defensief vlak haast niet te passeren en ook op offensief vlak amper van de bal te zetten. Zo tekende hij al vroeg voor één van de knapste dribbels van de wedstrijd, jammer genoeg was aanvalsleider Harry Kane (die niet bekend om zijn bliksemsnelle eerste meters) de beoogde eindbestemming van zijn geniale opwippertje. Courtois kon nog net ingrijpen. Voorts verliep ook het samenspel met Wanyama (net als Dembélé ex-Beerschot) voortreffelijk, zo voortreffelijk zelfs dat de zo geprezen tandem Matic-Kanté tevreden moest zijn met een plaatsje in de schaduw. Soit: als deze Moussa Dembélé (die na 73 minuten onder luid applaus mocht gaan rusten) dit niveau nu wél kan aanhouden, zouden we ons Roberto Martínez zijnde niet al te veel zorgen maken over de miljoenentransfer van Axel Witsel naar China. De 1-0: Dele Alli krijgt teveel ruimte van Azpilicueta en Moses... © photo news. ... ook Courtois is eraan voor de moeite... © reuters. ...en op het moment dat dat doordringt... © reuters. ...kan Dele Alli het feestje inzetten. © epa.