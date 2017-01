Hekkensluiter Hull City ontslaat trainer Mike Phelan

Door: redactie

3/01/17 - 23u59

© getty.

Hull City heeft zijn trainer Mike Phelan aan de deur gezet. De ex-speler van Manchester United moest boeten voor de slechte resultaten. Uit twintig wedstrijden werden slechts dertien punten gepuurd. Gisteravond werd er met 3-1 verloren van Bournemouth.

Door de zege van Swansea City bij Crystal Palace werd Hull vanavond de hekkensluiter in de Engelse Premier League. Het is bijna twee maanden geleden dat Hull nog eens won.



Phelan was sinds 2015 als assistent bij Hull aan de slag. Na het vertrek van Steve Bruce in juli 2016 promveerde de 54-jarige Engelsman tot hoofdcoach.