Moet Crystal Palace Benteke tijdje missen door schouderblessure?

Thomas Lissens

3/01/17 - 23u37

© reuters.

Crystal Palace heeft er een pijnlijke avond opzitten. De Londenaars verloren op eigen veld de degradatietopper tegen Swansea City met 1-2 en zagen bovendien op slag van rust Rode Duivel en speerpunt Christian Benteke uitvallen met een schouderblessure.

Benteke kwam in de zestien van de bezoekers in botsing met doelman Fabianski. De Rode Duivel kreeg geen strafschop en greep meteen naar zijn schouder. Met een pijnlijke grimas verliet hij het veld, verder onderzoek zal moeten aanwijzen hoe erg de schade is.



Op dat moment leidde Swansea met 0-1 en die stand stond ook lange tijd op de scorebord. Zeven minuten voor tijd leek Zaha de 'Eagles' met een schitterende retro toch een puntje te bezorgen, maar in de 88e minuut zorgde Rangel nog voor de 1-2.



Door de nederlaag heeft Palace nu nog slechts een voorgift van drie punten op hekkensluiter Hull City. Swansea heeft één puntje minder op de teller staan dan de Londenaars en de Welshmen delen de voorlaatste plaats met Sunderland.