Giroud maakt in toegevoegde tijd knotsgekke comeback van Arsenal compleet (3-3)

3/01/17 - 22u41

Na Liverpool is ook Arsenal bijna met de billen bloot gegaan op het veld van Bournemouth. De 'Gunners' stonden twintig minuten voor tijd 3-0 in het krijt op Dean Court, maar maakten die achterstand in een knotsgekke slotfase nog ongedaan. Giroud kopte in de toegevoegde tijd de 3-3 nog voorbij Boruc. Leider Chelsea kan morgen wel uitlopen tot op 11 punten van Wenger en co.