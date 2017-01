Zlatan Ibrahimovic zoals we hem kennen: "Ik deed ze hun eigen kl*ten opeten"

Door: Glenn Bogaert

13 goals in 19 matchen. Neen, het gaat in de Premier League niet bepaald slecht met Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse superster mag dan wel een dagje ouder worden, doelpunten maken, blijft de specialiteit van het huis. Dat de media en tal van analisten echter niet geloofden dat 'Ibracadabra' het zou maken in Engeland zit hem hoog. En dan is een plastische uitdrukking om de critici lik op stuk te geven, niet ver weg.

De 35-jarige Zlatan stond gisteren ook in de niet onbesproken match tegen West Ham United weer aan het kanon en dat deed hem heel veel deugd. Vooral omdat hij tegen Middlesbrough nog een doelpunt afgekeurd zag. En dat frustreerde hem toch een beetje. Het deed hem nog eens op z'n gekende wijze verbaal stevig uitpakken. En dat nadat hij in de voorbije weken al opmerkte dat hij te vergelijken is met een rode wijn (hoe ouder, hoe beter) en dat hij op deze manier nog tot z'n 50ste kan sjotten. Maar dit is toch een pak straffer: "Ik voel mij uitstekend. Ik weet niet hoeveel jaar ik dit nog kan doen, maar ik geniet van het voetbal. Ik kwam naar de Premier League en iedereen dacht dat het onmogelijk zou zijn om hier te schitteren. Maar zoals gewoonlijk deed ik hen hun eigen kl*ten opeten."



Antwoorden met voeten

De cijfers zijn in ieder geval wat ze zijn: in wat voor velen de beste competitie ter wereld is, heeft enkel Diego Costa van het voorlopig ongenaakbare Chelsea een goaltje meer gescoord dan Ibrahimovic. Bovendien begint het Manchester United van José Mourinho stilaan helemaal op toerental te geraken, met dank ook aan de Zweedse steracteur, sterartiest. "Al die kritiek en het misprijzen, het geeft mij veel energie, geloof mij maar. Ze worden betaald om stront naar mijn hoofd te gooien en ik word betaald om te antwoorden met mijn voeten. En daar geniet ik met volle teugen van. Elk jaar belden er clubs uit Engeland, maar het voelde niet goed aan. Ik wilde pas komen toen iedereen dacht dat ik over mijn top was."