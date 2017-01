Manchester United viert zesde opeenvolgende keer na strenge rode kaart én buitenspelgoal

Manu Henry

2/01/17 - 20u06

Manchester United komt naast Tottenham op plek 5 in de Premier League © photo news.

Manchester United lijkt onder José Mourinho eindelijk zijn draai te hebben gevonden in de Premier League. De 'Mancunians' zegevierden vandaag na een tumultueuze partij op het veld van West Ham (0-2) en komen naast Tottenham op de vijfde plaats. Rode Duivel Marouane Fellaini moest de hele partij vanaf de bank toekijken.

Feghouli moest al na een kwartier de kleedkamers opzoeken © afp.

Bij je eerste basisplek in de Premier League na amper vijftien minuten een rood karton onder de neus geduwd krijgen, het overkwam Sofiane Feghouli. De onfortuinlijke middenvelder van West Ham ging stevig door in duel met Phil Jones, al was rood een strenge beslissing van ref Mike Dean. De uitsluiting van de Algerijns international - verrassend genoeg niet geselecteerd door Georges Leekens voor de Afrika Cup - was zonder meer een kantelpunt vroeg in de partij. Ook met een man-meer-situatie hadden de 'Mancunians' het knap lastig om doelrijpe kansen te creëren in het splinternieuwe London Stadium. De eerste mogelijkheid voor de troepen van coach Mourinho noteerden we zo'n tien minuten voor de pauze, en het was meteen een hele grote. Eerst had doelman van de 'Hammers' Randolph een prima reflex in huis om Valencia van de openingstreffer te houden, in de herneming trof Lingard onbegrijpelijk het doelhout. Zo bleef er na het eerste bedrijf een brilscore op het bord, en was ref Mike Dean voor de thuisaanhang de gebeten hond.



Mata breekt de ban

Vroeg in de tweede periode ontsnapte ex-Anderlechtspeler Cheikhou Kouyaté aan een rode kaart na een veel te drieste tackle op de enkels van Mkhitaryan. Mike Dean hield ditmaal echter zijn kaarten op zak, en daar mocht de Senegalees allerminst om klagen. Op het uur kreeg Antonio een uitgelezen kans om de 'Hammers' de voorsprong te bezorgen, maar de pijlsnelle winger faalde oog in oog met De Gea. Een zure misser zo bleek, want luttele tellen later knalde invaller Mata op aangeven van Rashford de 0-1 tegen de touwen. Een klein kwartier voor affluiten nam Zlatan 'himself' - vanuit buitenspelpositie weliswaar - alle twijfels weg.



Met een indrukwekkende achttien op achttien komt United met 39 punten op gelijke hoogte met Tottenham, dat vijfde staat maar wel nog een wedstrijd minder op de teller heeft. West Ham is met 22 punten twaalfde in de Premier League.