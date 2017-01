Tien 'Citizens' hebben handen méér dan vol met Burnley, Lukaku & Mirallas winnen, Mignolet & Origi niet

Door: redactie

Manchester City heeft vandaag gedaan wat het moest doen, en dat was winnen tegen Burnley. Het zag er niet te best uit nadat Fernandinho al vroeg rood zag, maar Clichy en Agüero effenden na de koffie het zegepad, Mee deed nog wat terug namens de bezoekers (2-1). Het rapport van de andere Belgen: Liverpool (met Mignolet in doel en Origi op de bank) bleef steken op een 2-2 tegen Sunderland, Everton (met een scorende Lukaku in de basis en Mirallas al vroeg als invaller) haalden het met 3-0 van Southampton.

Het zag er niet bepaald goed uit voor Manchester City, ietsje voor vier. De 'Citizens' hadden het al niet onder de markt tegen een uitgekookt en geduldig Burnley en op de koop toe ging het licht nog maar een keertje uit bij gelegenheidsaanvoerder Fernandinho. Hij besloot om de schaar boven te halen bij Gudmundsson, waarna scheidsrechter Mason hem dan ook prompt zijn derde rode kaart in zes (!) wedstrijden onder de neus stopte. Voorts zag ook Pep Guardiola ook hoe de eerste helft vrij kansarm was, waarna hij een keertje naar zijn bank keek en daar David Silva en Sergio Agüero nog zag zitten. Zij kwamen in bij de rust en zowat een kwartier later stond City 2-0 voor: eerst knalde Clichy knap raak met zijn mindere rechter, nadien sloeg Agüero toe door uit een onmogelijke hoek (én met twee Burnleyverdedigers op de lijn) raak te knallen. Na een goal in de scrimmage van Ben Mee werd het nog even spannend, maar City trok de zege toch over de streep. Manchester City klimt voorlopig naar de derde stek, op zeven punten van leider Chelsea. Burnley staat elfde.

Twee strafschoppen nekken Liverpool Nummer twee in de stand Liverpool kwam al vroeg op voorsprong in het Stadium of Light bij Sunderland. Sturridge kopte na negentien minuten een gekraakt schot van Lovren tegen de touwen. Sunderland bleek niet aangeslagen en na een fout op Ndong in de zestien, bracht topschutter Defoe (25.) de Black Cats opnieuw op gelijke hoogte. Diep in de tweede helft kwam Liverpool opnieuw op voorsprong toen Mané een hoekschop aan de tweede paal binnentikte, maar opnieuw kwam Sunderland op gelijke hoogte. Na hands van doelpuntenmaker Mané, vlamde Defoe zes minuten voor tijd zijn tweede penalty tegen de netten. Simon Mignolet stond de hele wedstrijd tussen de palen bij de bezoekers, waar Divock Origi na 73 minuten mocht invallen. Bij de thuisploeg werd Adnan Januzaj tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Liverpool blijft in de stand tweede, op vijf punten van Chelsea.