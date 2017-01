Tien 'Citizens' hebben handen méér dan vol met Burnley, Lukaku & Mirallas winnen, Mignolet & Origi niet

Door: redactie

Manchester City heeft vandaag gedaan wat het moest doen, en dat was winnen tegen Burnley. Het zag er niet te best uit nadat Fernandinho al vroeg rood zag, maar Clichy en Agüero effenden na de koffie het zegepad, Mee deed nog wat terug namens de bezoekers (2-1). Het rapport van de andere Belgen: Liverpool (met Mignolet in doel en Origi op de bank) bleef steken op een 2-2 tegen Sunderland, Everton (met Lukaku in de basis en Mirallas al vroeg als invaller) haalden het met 3-0 van Southampton.