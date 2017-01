Leicester geraakt niet voorbij Middlesbrough en blijft in onderste regionen

Door: redactie

2/01/17 - 16u11

© getty.

Landskampioen Leicester City is in zijn eerste Premier League-wedstrijd van 2017 blijven steken op een 0-0 gelijkspel op het veld van Middlesbrough. De troepen van coach Claudio Ranieri blijven zo met 21 punten bengelen op de 14de plaats. Middlesbrough heeft twee puntjes minder en vinden we terug op plek 16.