Mourinho hoopt op terugkeer Carrick en Rooney

Door: redactie

1/01/17 - 22u04

© reuters.

José Mourinho hoopt dat hij morgen in de uitwedstrijd van Manchester United tegen West Ham United weer kan beschikken over Michael Carrick en Wayne Rooney. De Engelse routiniers ontbraken op oudejaarsdag tegen Middlesbrough: Carrick door ziekte en Rooney stond aan de kant met een dijbeenblessure.

"Michael heeft een wat grotere kans om tegen West Ham mee te doen dan Wayne'', zei Mourinho, wiens elftal tegen Middlesbrough een zwaarbevochten overwinning boekte (2-1). De Franse internationals Anthony Martial en Paul Pogba zetten een achterstand in de slotfase binnen twee minuten om in een voorsprong.



Het elftal van Mourinho heeft nu vijf wedstrijden op rij gewonnen in de Premier League. De Portugees moet het de komende weken stellen zonder verdediger Eric Bailly, die met Ivoorkust gaat meedoen aan de Afrika Cup.