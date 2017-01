Wat een goal! Giroud slaat iedereen met verstomming met deze heerlijke 'Scorpion Kick'

Door: redactie

1/01/17 - 17u34

Olivier giroud amazing goal arsenal 1-0 crystal palace pic.twitter.com/Ynly9RWyvl — Live Sport Games (@onlinegameslive) 1 januari 2017

video Amper één dag is 2017 oud, maar mogelijk kennen we toch al het mooiste doelpunt van het jaar in de Premier League. Arsenal-spits Olivier Giroud pakte vanmiddag tegen het Crystal Palace van Christian Benteke immers uit met een heerlijke 'Scorpion Kick'.