Chelsea is gewaarschuwd: Spurs leggen er opnieuw vier in het mandje tegen Watford

1/01/17 - 16u20

Acht gemaakte goals in twee matchen én Dele en Kane die in bloedvorm verkeren: Tottenham zal leider Chelsea woensdag vol vertrouwen ontvangen voor de clash op White Hart Lane. De Spurs - met Alderweireld opnieuw in de basis, Dembélé op de bank en Vertonghen geschorst in de tribune - hadden op deze nieuwjaarsdag niet de minste moeite met stadsgenoot Watford. Het werd 1-4 op Vicarage Road, Kane en Dele scoorden elk twee keer. Het was van 1960 geleden dat de Spurs nog vier keer konden scoren in twee opeenvolgende uitwedstrijden.

© reuters. © photo news. Tottenham kon bij winst minstens voor even over aartsrivaal Arsenal wippen in de stand en de Spurs begonnen ook uitstekend aan de partij op Vicarage Road. Het was afwachten welke Tottenham-speler de eerste Premier League-goal van 2017 zou maken en de naam die uit de bus viel was allerminst verrassend: Harry Kane.



De Britse prijsschutter kreeg de bal uitstekend mee van Trippier en de 'Hurricane' legde het leer met een listig wipballetje achter Gomes in doel. De ban was gebroken en amper vijf minuten later was hetzelfde duo verantwoordelijk voor de 0-2. Kane kon aan de tweede paal een puike voorzet van de rechtsachter tegen het net werken.



De vele afwezigen werden fel gemist bij de thuisploeg, die op slag van rust nog stevig aan het klungelen sloeg. Kaboel trapte de bal schlemielig weg en Cathcart liet zich de kaas van het brood eten door Dele. De jonge middenvelder twijfelde niet en hij knalde de 0-3 in de verste hoek. Met zijn vierde goal in drie wedstrijden dompelde de Brit het uitgeregende Vicarage Road in een rouwstemming. Lees ook LIVE: Totttenham mét Toby Alderweireld tegen het Watford van Kabasele

