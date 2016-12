Mourinho geeft sneer aan ex-ploeg (en aan ref)

Door: redactie

31/12/16 - 22u41

© epa.

video Nu José Mourinho de motor van Manchester United eindelijk aan de praat heeft gekregen, is het tijd om een paar steken uit te delen aan de concurrentie. Na de nipte maar oververdiende zege van zijn United tegen Middlesbrough (2-1) sneerde Mourinho naar zijn ex-club. "Chelsea are the privileged ones", zei 'The Special One' verwijzend naar de 'privileges' die Chelsea kreeg van de kalendermaker. Ook de ref kreeg er (uiteraard bijna) weer van langs.