Liverpool blijft ongenaakbaar op Anfield en gooit City (voorlopig?) uit titelstrijd

31/12/16 - 20u20

Giorgino Wijnadum kopte al snel de 1-0 tegen de netten. © photo news.

Dankzij een 1-0 zege in een intense topper tegen Manchester City heeft Liverpool de titelstrijd in de Premier League spannend gehouden. Simon Mignolet en co blijven zo op zes punten van leider Chelsea, terwijl De Bruyne en City nu al tien punten achterstand tellen en de titel stilaan kunnen vergeten. Het was de Nederlandse international Giorgino Wijnaldum die al snel de 1-0 voorbij Bravo kopte en zo de enige treffer van de partij scoorde. De 9de thuiszege al op 11 thuismatchen voor 'The Reds', die feestend het nieuwe jaar ingaan.

Liverpool, al bijna een jaar ongeslagen op Anfield, startte zonder Origi in de basis. Can was zijn vervanger in de ploeg, waardoor Klopp zijn middenveld versterkte en zonder echte diepe spits speelde. In de eerste helft zat het venijn in de start. City begon sterk, maar liep bij de eerste echte aanval van Liverpool al een achterstand op. Lallana ontsnapte op links en schilderde de bal perfect op de kruin van de prima inlopende Wijnaldum. De Oranje international buffelde heerlijk zijn tweede van dit seizoen tegen de netten en deed Anfield een eerste keer ontploffen.



De Bruyne en co vonden niet echt een antwoord. Vooral op het middenveld snakten Touré (voor wie het toch echt te snel ging) en co naar adem. Zo raakte De Bruyne voor de rust weinig ballen. Zijn enige echte flits in de eerste helft kwam er dan ook na een individuele actie: slimme onderschepping op de flank, dan snel naar binnen, maar het afgeblokte schot met links kon beter.



(Lees hieronder verder voor tweede helft)



