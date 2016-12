Pep loves Klopp: "Op dat vlak is hij de beste trainer ter wereld voor de voetbalfans"

Door: Glenn Bogaert

Oudejaarsavond met Engels voetbal, het is eens wat anders. En u krijgt zowaar een topper op uw bord. Liverpool ontvangt op Anfield Road die andere klepper Manchester City. Twee teams die vechten voor de tweede plaats na het voorlopig ongenaakbare Chelsea. Het belooft ook een duel in het duel te worden tussen twee topcoaches. Jürgen Klopp en Pep Guardiola. En laatstgenoemde is een fan van zijn Duitse collega.

Hoge pressing, veel volk in de vijandelijk zestien en lopen tot de tong uit de mond valt. Het succesrecept van Klopp sloeg al aan bij Dortmund en ook in Liverpool hebben de spelers de attractieve en bevlogen manier van spelen stilaan onder de knie. En met resultaat: 'The Reds' prijken netjes op de tweede plaats in de Premier League met 40 punten. En vooral in de topmatchen maken Divock Origi, Simon Mignolet en co indruk. Zo gingen Arsenal en Chelsea al voor de bijl, wordt Man City het derde slachtoffer?



"Veel geleerd in Duitsland"

Trainer Pep Guardiola is alvast op zijn hoede en steekt een pluim op de hoed van zijn collega Klopp: "Ik hou enorm van zijn manier van spelen. De manier waarop hij in 3 à 4 seconden zijn ploeg druk laat zetten op de defensie van de tegenstander, misschien is hij voor de toeschouwers de beste manager ter wereld met de manier waarop hij de verdediging aanvalt. De intensiteit en het tempo liggen zo hoog bij Liverpool, met en zonder bal. Ik heb veel geleerd in Duitsland, toen ik met Bayern voor het eerst tegen Dortmund speelde in de Supercup. Ik was nieuw daar en was onder de indruk, wauw! We verloren met 4-2. Dat was een goeie les voor mij. Het is niet makkelijk om een antwoord te vinden op zijn aanpak, maar ik heb in de Bundesliga toch geleerd van een beetje vat te krijgen op zijn spel en de situatie. Klopp doet zijn ploeg zo agressief spelen, voor de fans en toeschouwers is dat erg leuk."