Door: Kristof Terreur en Marc Degryse

31/12/16 - 08u00

Ook op oudjaar gaat ten huize Degryse alles aan de kant. Zelfs het diner zal moeten wachten voor Liverpool-Man City, feestelijke afsluiter van 2016 in de Premier League. Onze man in Engeland, Kristof Terreur, nodigde de slimste analist van het land, ook Premier Leaguewatcher voor Playsports, uit in Londen. Voor een terugblik op 2016 en de verwachtingen in 2017.

Degryse: "Willen Hazard en De Bruyne echt bij de besten ter wereld horen, moeten ze het elke match tonen. Niet alleen in de Premier League. Ook de competitie hoger, de Champions League, en op een EK of een WK. Als je terugblikt moet je toch toegeven dat een minder EK aan hen blijft kleven. Hun status hebben ze niet waargemaakt."



Terreur: "Je hebt zelf toch ook de oefening gemaakt, voor de top 30 van de beste spelers van 2016. Bij mij stond daar één Belg in, rond plaats 18: De Bruyne. We neigen soms naar overschatting. Hazard en De Bruyne zijn toppers in de Premier League en hebben groeimarge, maar 't zijn niet de besten die ik hier heb zien passeren. Dat blijven Luis Suárez en Bale. We moeten niet meer juichen als er een Belg, hoera, uitblinkt tegen Bournemouth, een club van dertien in een dozijn. Superlatieven moeten we opsparen voor knalprestaties tegen Man United of Barcelona."



