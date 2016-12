Barkley voorkomt met late goal blamage voor Lukaku en co tegen stug Hull City

Door: redactie

Leicester City, Swansea City en Southampton. Dat waren de drie ploegen die tot dusver verloren tegen hekkensluiter Hull City. En na vanavond mocht ook Everton bijna in dat rijtje genoemd worden. De 'Toffees', met Lukaku en Mirallas in de basis, haalden zelden hun niveau in het KCOM Stadium en konden pas in het absolute slot een nederlaag vermijden. Ross Barkley zorgde uiteindelijk met een rake kopbal voor de 2-2.

© photo news. Everton kon bij een nieuwe zege opnieuw wat dichter bij de topclubs sluipen, maar dat was er aanvankelijk niet aan te merken. De bezoekers begonnen dramatisch aan de partij en werden voortdurend teruggedrongen op eigen helft. Het leverde na amper zes minuten zelfs al de 1-0 van Dawson op. De centrale verdedig kon een doorgekopte hoekschop aan de tweede paal in doel knallen.



Everton moest reageren en dat dééd de ploeg uit Liverpool ook. Mirallas stelde Marshall op de proef - de Schot doorstond de test - en niet veel later kopte Coleman op de paal. De bezoekers drukten daarna door, maar Lukaku en co vonden aanvankelijk geen gaatje in de dubbele afweergordel die de 'Tigers' optrokken. De thuisploeg leek met 1-0 de rust te halen, maar vlak voor affluiten sloeg Marshall dan aan het klungelen. De Schot sloeg een hoekschop in eigen doel en Everton kreeg zo toch nog wat het verdiende. Lees ook Fans verkiezen Dries Mertens tot 'Devil of the Year'

