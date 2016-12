Krab van Vertonghen in gezicht tegenstander ontsnapt aan aandacht ref, maar kost hem geen straf

Manu Henry

29/12/16 - 06u00

© Kos.

video

Tottenham nam gisteren al bij al eenvoudig de maat van Southampton (1-4). Rode Duivel Jan Vertonghen liet zich in die partij echter opmerken met een minder fraai beeld. De centrale verdediger van de Spurs plantte bij een 1-0 achterstand zijn hand vol in het gezicht van Southampton-middenvelder Jay Rodriguez. Vertonghen staat in de Premier League nochtans zeker niet bekend als een 'bad guy'. De Engelse voetbalbond heeft op basis van de videobeelden alvast beslist om de Rode Duivel niet te sanctioneren. Een handje in het gezicht, meer niet. Maar wat denkt u, bewust of onbewust? Bekijk hier de beelden en oordeel zelf.