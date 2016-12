Manu Henry

29/12/16 - 06u00

Tottenham nam gisteren al bij al eenvoudig de maat van Southampton (1-4). Rode Duivel Jan Vertonghen liet zich in die partij echter opmerken met een minder fraai beeld. De centrale verdediger van de Spurs plantte bij een 1-0 achterstand zijn hand vol in het gezicht van Southampton-middenvelder Jay Rodriguez. Vertonghen staat in de Premier League nochtans zeker niet bekend als een 'bad guy'. Wat denkt u, bewust of onbewust? Bekijk hier de beelden en oordeel zelf.