Ook zonder Alderweireld omzeilen Spurs vlot lastige klip in Southampton

Manu Henry

28/12/16 - 22u36

Harry Kane was vroeg in het tweede bedrijf doeltreffend © afp.

Tottenham Hotspur heeft speeldag 18 in de Premier League afgesloten met een overtuigende driepunter op het veld van Southampton. De Spurs, met Vertonghen en Dembélé maar zonder een zieke Alderweireld, haalden fors uit in het St. Mary's Stadium en wonnen met 1-4. Tottenham nadert dankzij de zege tot op één puntje van rivaal Arsenal en tien punten van leider Chelsea.

De nog altijd maar 20-jarige Dele was met twee treffers de uitblinker © getty.

Géén Toby Alderweireld te bespeuren op het wedstrijdblad van de Spurs. Coach Pochettino had in de aanloop naar het duel nochtans te kennen gegeven dat de Rode Duivel er opnieuw bij zou zijn na blessureleed, maar ziekte was vandaag de spelbreker. Jan Vertonghen en Moussa Dembélé - die andere twee Rode Duivels bij de Londense club - stonden wel aan de aftrap en zagen hoe de Spurs na amper twee minuten al op achtervolgen werden aangewezen. Van Dijk won een luchtduel met Vertonghen op een standaardfase en de Nederlander knikte het leer keurig tegen de touwen: 1-0. De troepen van Pochettino hadden het niet onder de markt tegen een enthousiast Southampton en de gelijkmaker van Dele kwam ietwat uit de lucht gevallen. De nog altijd maar 20-jarige middenvelder knikte in duel met doelpuntenmaker Van Dijk het leer op knappe wijze in doel: 1-1. Een opdoffer voor 'The Saints' en Vertonghen en co. namen na de gelijkmaker het commando helemaal over. Gevaarlijk zijn in de zone van de waarheid bleek echter lastig, zo bleef het 1-1 bij de pauze.



Kane in hoofdrol

De offensieve intenties van de Spurs waren na de koffie meteen duidelijk en dat resulteerde al vroeg in een tweede treffer. Harry Kane knikte een hoekschop van Eriksen staalhard voorbij een kansloze Forster: 1-2. Luttele tellen later zag de situatie er nog benarder uit voor The Saints. Redmond ging aan de noodrem binnen de eigen zestien en het verdict was onverbiddelijk: rood én strafschop voor Tottenham. Kane nam zijn verantwoordelijkheid maar knalde de elfmeter hoog in de tribune. Zo bleef het bibberen voor Vertonghen en co, tot invaller Son vijf minuten voor het einde het pleit beslechtte: 1-3. Nauwelijks twee minuten later legde Dele met zijn tweede van de avond de 1-4 eindstand vast.